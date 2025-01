Brest : Ludovic Ajorque revient sur son superbe but face à l’OL

Ce samedi, l’OL s’est incliné 2-1 contre des Brestois déterminés. Les Bretons ont pris rapidement l’avantage en inscrivant deux buts dès le début du match. Auteur d’une belle réalisation, Ludovic Ajorque a expliqué au micro de beIN Sports après la rencontre, comment il avait réussi son geste : «Madi sent bien le coup. J’ai essayé de crier le plus fort possible pour qu’il puisse me talonner. C’est vrai que cela fait un joli but. Physiquement, j’ai besoin d’enchaîner. Face aux défenseurs lyonnais, il faut se battre, c’est physique.»

La suite après cette publicité

Le joueur s’est aussi exprimé sur la torunure du match. «En rentrant aux vestiaires avec un but encaissé, c’est vrai que ce n’est pas la meilleure façon de finir la période. On est restés solidaires tout le reste du match, on s’est bien parlé et finalement, le match s’est bien fini», indique-t-il.