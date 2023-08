Le FC Lorient s’intéresse à Amine El Ouazzani

En quelques mois, le jeune Amine El Ouazzani a connu une ascension assez spectaculaire. Joueur de National du côté du FBBP en début de saison dernière, le buteur d’origine marocaine rejoignait la Ligue 2 et Guingamp, l’hiver dernier. Solide et puissant, Amine El Ouazzani s’est doucement imposé dans sa nouvelle équipe. Et après 26 rencontres, il a ainsi marqué 8 buts et délivré 3 passes décisives. Ce qui lui a aussi permis de connaître la sélection marocaine U23, avec laquelle il a gagné la dernière Coupe d’Afrique des Nations de sa catégorie.

Cette saison, il a démarré fort en Ligue 2. Titulaire indiscutable à Guingamp désormais, il a déjà marqué un but et délivré une offrande en trois rencontres. Et ses performances ont tapé dans l’œil de plusieurs observateurs. Selon nos informations, Lorient observe avec attention le joueur. Les Merlus cherchent un attaquant de ce profil pour compléter son attaque et ne sont pas encore passés à l’action, mais les bonnes relations entre les deux clubs pourraient faciliter un possible transfert. Acheté 500.000 euros, il y a un peu plus de 6 mois, Amine El Ouazzani pourrait déjà partir et rapporter une belle somme à son club par la même occasion.