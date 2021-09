Arsenal : Alexandre Lacazette à la Juventus cet hiver ?

Plus le temps passe, et plus le futur d'Alexandre Lacazette paraît s'éloigner d'Arsenal. L'international français (16 sélections, 3 buts) est sous contrat avec les Gunners jusqu'à l'été prochain et la prolongation ne semble pas se profiler. Déjà l'été dernier, son nom était associé à plusieurs clubs étrangers, notamment espagnols (Atlético de Madrid, Séville FC) mais rien de concret. Cependant, son départ pourrait déjà se négocier cet hiver.

En effet, selon les informations d'ESPN, la Juventus verrait en l'attaquant de 30 ans un possible renfort offensif pour son entraîneur Massimiliano Allegri en plus de l'Italien Moise Kean, arrivé cet été en provenance d'Everton. Le média ajoute que le club de la Vieille Dame tenterait de boucler le transfert lors de la prochaine fenêtre des transferts, prévue en janvier, afin de dissuader les autres prétendants.