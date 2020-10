Manchester City : polémique autour de Sergio Aguero pour un geste sur une assistante

En général, toucher un arbitre peut être fatal à un joueur. On a pu l'observer à plusieurs reprises dans l'histoire du football. Ce samedi, c'est une nouvelle fois arrivé, sauf que cette fois-ci l'auteur n'a pas été sanctionné. En effet, lors du match entre Manchester City et Arsenal (1-0), Sergio Aguero a posé sa main sur l'épaule d'une arbitre assistante après avoir contesté l'une de ses décisions.

Un geste qui a fait polémique et que certains ont pu juger déplacé et sexiste. Mais l'incendie a été éteint par Chris Foy, ancien arbitre de Premier League, qui a estimé que l'action ne valait en aucun cas un carton rouge car dénuée d'agressivité. En conférence de presse d'après-match, Pep Guardiola a lui aussi défendu son joueur : « Sergio est la personne la plus gentille que j'aie jamais rencontrée dans ma vie. Cherchez des problèmes dans d'autres situations, pas ici ».