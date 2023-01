Équipe de France : les mots forts de Didier Deschamps après sa prolongation

La suite après cette publicité

Quatre ans de bonheur en plus. Voilà ce que s’est offert Didier Deschamps à la tête de l’équipe de France. La Fédération française a confirmé, ce samedi matin, la tendance de ces dernières semaines, à savoir que le technicien de 54 ans avait prolongé son contrat sur le banc des Bleus jusqu’en 2026. Le timing de cette annonce n’a rien d’anodin, alors que Noël Le Graët avait laissé entendre que rien ne serait décidé avant ce week-end, puisqu’elle est intervenue à l’occasion de l’Assemblée générale de la Fédération française de football.

DD revient sur le Mondial 2022

« Je vais vous annoncer quelque chose qui est pour moi un immense plaisir, à savoir que mon président a décidé de me prolonger jusqu’en 2026 », a révélé Didier Deschamps devant la tribune de l’AG, avant d’être acclamé sous un tonnerre d’applaudissements. « Je remercie le président pour son soutien permanent et sa confiance maintenue. C’est quelque chose qui est essentiel dans le fonctionnement de l’équipe de France, entre le sélectionneur et le président », a-t-il également souligné. DD s’est ensuite lancé dans un long discours, au cours duquel il est d’abord revenu sur le dernier mondial, au Qatar, se remémorant les émotions de cette Coupe du Monde au triste sort pour la France.

À lire

FFF : Noël Le Graët s’en est pris à la ministre des Sports

« Il y a eu beaucoup, beaucoup d’émotions à partager, encore un peu plus avec ce scénario, même si la fin est forcément cruelle. En tenant compte que pendant une bonne partie de cette finale, un peu trop à mon goût d’ailleurs, on était très loin de notre objectif. On s’en est rapproché de très, très peu, sans malheureusement pouvoir obtenir ce qu’on voulait, à savoir conserver notre titre de champion du monde. Ça n’enlève rien à toute la route que nous avons parcourue, qui nous a permis d’atteindre cette finale de Coupe du Monde. »

La suite après cette publicité

Un sélectionneur déjà en mission pour l’avenir

Insistant sur le côté émotionnel d’une telle compétition, l’ancien entraîneur de l’OM a presque fait comprendre à son public qu’il ne pouvait pas s’en aller après un tel événement. « D’être deux fois consécutivement en finale de Coupe du Monde, ça représente beaucoup de choses, a ensuite insisté Deschamps. Je me suis rendu compte depuis mon retour des émotions et de la passion qu’a pu engendrer cette Coupe du monde. La formule "Fiers d’être Bleus" est belle et a pris encore un peu plus de sens à travers cette Coupe du Monde. »

Fidèle à lui-même, le coach de 54 ans a tout de même rappelé qu’il n’avait pas prolongé pour faire de la figuration et qu’il avait encore faim avec les Bleus. « Ce qui compte, ce n’est pas derrière, mais le plus important, c’est toujours ce qui est devant nous. Nous avons des échéances importantes devant nous, avec une rentrée au mois de mars chargée, avec deux gros matchs sur notre route de qualification pour le prochain Euro 2024 en Allemagne. » Et Didier Deschamps de conclure. « Vous pouvez compter sur moi pour faire en sorte de maintenir l’équipe de France au plus haut niveau international. » Le message est clair, place aux affaires et à un nouveau cycle en équipe de France.