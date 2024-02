Jérôme Rothen s’agace du comportement de Clément Turpin

Ce week-end, la Ligue 1 a, une nouvelle fois, été frappée par des erreurs d’arbitrages notables. À commencer notamment par l’ouverture de la 22e journée de Ligue 1, où plusieurs faits de jeu ont alerté pendant OL-Nice. Jean-Pierre Rivère, le président niçois, avait ouvertement critiqué le comportement de Clément Turpin. Ce lundi, le consultant Jérôme Rothen a accentué le coup, expliquant que M. Turpin faisait pression sur le VAR avant les rencontres.

«Monsieur Turpin n’est pas bon (…) Il est dans une case comme Stéphanie Frappart, on les a placés dans des cases et on ne regarde même plus ce qu’ils font le week-end. Tu le vois semaine après semaine, ils font des conneries. Et souvent Monsieur Turpin, c’est lui. M. Turpin, qui se prend pour un autre, il donne les consignes. Et ça je le sais parce qu’on me l’a dit, il donne les consignes avant les matchs : "le VAR, vous ne m’appelez pas pour rien". Donc les mecs ont une pression incroyable, ils ne prennent pas leurs responsabilités et n’ont pas envie de l’appeler parce qu’il ne faut pas contrarier M. Turpin», a-t-il lâché sur les ondes de RMC, pas tendre avec l’arbitrage français.