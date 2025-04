L’aventure de Neymar à Santos tourne déjà au cauchemar !

Cela avait tout du conte de fées. En délicatesse après de nombreuses blessures et des clashes incessants avec ses entraîneurs à Al-Hilal, Neymar avait décidé de quitter l’Arabie saoudite fin janvier pour rejoindre Santos, son club formateur. Dès son arrivée, l’enfant du club avait réussi à rassurer tout le monde sur son niveau de forme. Après quelques matches de rodage, l’ancien du PSG et du FC Barcelone a finalement réalisé un tournoi Paulista de qualité avec trois buts et deux passes décisives en sept matches.

Un rendement intéressant qui lui a permis de figurer dans la liste du rassemblement de mars avec le Brésil. Finalement touché aux ischio-jambiers, le meilleur buteur de l’histoire de la Seleção n’a pas pu prendre part aux matches de la sélection en mars. Un coup dur pour le natif de Mogi das Cruzes qui a également été éloigné pendant un mois. De retour il y a quelques jours, Neymar a fait son retour à l’occasion de la troisième journée du championnat de Brésil. Et malgré 45 minutes de qualité, la légende brésilienne de 33 ans n’a pas pu empêcher la défaite des siens sur la pelouse de Fluminense (1-0).

Tite et Dorival Junior rejettent la proposition de Santos

Un nouveau revers qui a coûté cher à l’entraîneur Pedro Caixinha, débarqué ce lundi après deux défaites et un nul en trois journées de championnat. Sur les réseaux sociaux, Neymar a tenu à rendre hommage à l’entraîneur portugais : «Monsieur, ce fut un grand plaisir de travailler avec vous. Je vous souhaite beaucoup de succès dans votre vie. Merci pour tout.» Une catastrophe pour Santos, 18e au classement, qui s’est donc activé pour remplacer le tacticien de 54 ans. Dès lors, le club de Sao Paulo a recherché tous azimuts et d’autres mauvaises nouvelles se sont enchaînées.

En effet, comme l’indique la presse brésilienne ce mardi, plusieurs noms ont très vite circulé pour prendre la suite sur le banc de Santos. Finalement, le SFC a dû essuyer de nombreux refus. Alors que Dorival Junior, fraîchement démis de ses fonctions à la tête du Brésil, et Tite, ancien sélectionneur de la Seleçao, ont été cités, les médias d’outre-Atlantique expliquent que les deux entraîneurs ont décidé de refuser cette proposition. Luis Castro, ancien coach d’Al-Nassr, a également été sondé mais ce dernier ne souhaite pas reprendre les rênes de l’équipe de Neymar. Pour autant, Santos souhaiterait revenir à la charge pour le technicien portugais dans les prochains jours. Vous l’aurez compris, le retour de Neymar à Santos est plus compliqué que prévu…