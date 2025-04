L’entraîneur de Neymar déjà viré !

Avec deux défaites sur ses trois premiers matches de la saison, Santos débute son championnat à une inquiétante 18e place. Dans la nuit de dimanche à lundi, la formation auriverde est d’ailleurs une nouvelle tombée (0-1) au Maracana contre Fluminese, et ce malgré l’entrée en jeu de Neymar, de retour de blessure. Une spirale négative qui a finalement conduit à une première grosse conséquence.

En effet, le technicien portugais, Pedro Caixinha, a été démis de ses fonctions à l’issue d’une réunion avec le président Marcelo Teixeira et le propriétaire du club Pedro Martins. L’entraîneur de 54 ans «n’est plus à la tête de l’équipe professionnelle (et) son adjoint César Sampaio assure l’intérim», a expliqué le club de Sao Paulo sur son compte X.