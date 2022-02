LdC, LOSC : Olivier Létang veut y croire

Pas de surprise à Stamford Bridge ce mardi. Le LOSC Lille s'est incliné contre Chelsea en huitième de finale aller de la Ligue des Champions (0-2). Les joueurs de Jocelyn Gourvennec sont donc condamnés à l'exploit au match retour, le 16 mars prochain, s'ils espèrent poursuivre leur beau parcours dans cette édition 2021-2022 de la C1. Présent au micro de RMC Sport à l'issue de cette partie à Londres, Olivier Létang ne s'est pas montré abattu et reste positif.

« On a un résultat qui nous est défavorable, on n’a pas à rougir de la performance de ce soir, ça s’est joué sur des détails, dans les deux surfaces. Il y a un goût amer parce que ça se joue sur des détails. On a fait un bon match à Stamford Bridge, je souhaitais voir une équipe avec une âme. On n’a pas su contrer cette transition. 1-0, c’était pas mal. Il faut garder espoir. Ce sera un match compliqué, il faudra faire une grande performance, un sans-faute, mais tout est possible », a ainsi confié le président des Dogues. Réponse dans trois semaines.