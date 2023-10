Newcastle : Dan Burn est aux anges !

La suite après cette publicité

Exploit retentissant pour Newcastle ! 21 ans après sa dernière apparition au sein de la plus prestigieuse des compétitions européennes, le club anglais a fêté son grand retour par une victoire 4 buts à 1 face au Paris Saint-Germain de Luis Enrique à l’occasion de la 2e journée de la Ligue des champions. À l’issue de la rencontre, joueurs et staff ont été chaleureusement applaudis par le public de St James’s Park.

À l’instar d’une grande majorité de l’effectif des Magpies, Dan Burn a découvert la C1 pour la première fois cette saison. Plutôt discret face au Milan AC, le défenseur de 31 ans a contribué au succès des siens en inscrivant le second but de la soirée côté anglais. À ce titre, l’enfant de Newcastle était aux anges au moment d’évoquer son parcours professionnel devant la presse. «J’ai eu une carrière très hautaine. J’ai été libéré par Fulham à 25 ans, donc jouer la Ligue des champions maintenant, c’est comme un rêve, comme si j’attendais que quelqu’un me réveille. Depuis que je suis venu ici, la trajectoire est ascendante. C’est presque comme attendre que la bulle éclate», a lâché l’ancien joueur de Brighton, solidement installé dans le onze de départ d’Eddie Howe depuis deux saisons.