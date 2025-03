Maroc : Walid Regragui dévoile sa liste et fait appel à Bilal Nadir

La trêve internationale approche, et les sélectionneurs continuent de dévoiler leur liste pour les prochains matchs de leur sélection. Du côté du Maroc, Walid Regragui a révélé le groupe de joueurs convoqués pour affronter le Niger puis la Tanzanie les 21 et 25 mars prochains dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Et celui qui a emmené les Marocains en demi-finale du dernier Mondial a décidé de faire appel à Bilal Nadir.

International espoir, le joueur de 21 ans s’apprête donc, peut-être, à disputer ses premières minutes avec les A au cours des prochains jours. Mis à part la présence du Marseillais, peu de surprises dans la liste des Lions de l’Atlas, puisque l’on retrouve Brahim Diaz, Noussair Mazraoui, le Parisien Achraf Hakimi et le Monégasque Eliesse Ben Seghir.