Real Madrid : Vinicius Jr pose un gros souci à Kylian Mbappé

En 2017, Neymar Jr a quitté le FC Barcelone pour rejoindre le Paris Saint-Germain. Le Brésilien souhaitait sortir de l’ombre de la légende Lionel Messi et mettre toutes les chances de son côté pour remporter le fameux Ballon d’Or. Mais l’international auriverde n’a pas pu réaliser son rêve, lui qui était pourtant au centre du projet parisien avant de passer derrière Kylian Mbappé dans l’esprit de Nasser Al-Khelaïfi et des dirigeants. Mais le capitaine des Bleus a quitté le navire francilien libre l’été dernier afin d’aller réaliser son rêve d’enfant au Real Madrid. Un club qui peut lui permettre de remporter plusieurs trophées, dont la Ligue des Champions qu’il n’a pas réussi à gagner dans la capitale française.

Le Real Madrid de Vinicius

La Casa Blanca peut aussi l’aider à remporter le plus prestigieux des titres individuels, à savoir le Ballon d’Or. De nombreux joueurs madrilènes l’ont gagnés à l’image de Cristiano Ronaldo, Luka Modric ou Karim Benzema. Et cette année encore, un membre du club espagnol devrait soulever ce trophée lundi soir à Paris. Sauf surprise, Vinicius Jr (24 ans) devrait être sacré Ballon d’Or 2024. C’est en tout cas le sentiment de la presse espagnole, qui l’a encensé après son triplé hier soir face au Borussia Dortmund en Ligue des champions (victoire 5 à 2, ndlr). C’est le cas de Marca qui a évoqué un « Vinicius en or » et qui a ajouté que « le trône lui appartient.»

Le média ibérique a également précisé par la suite : «même Mbappé l’a assumé. Le trône de Madrid et de la planète football appartient à Vinicius. Le Brésilien recevra le Ballon d’Or lundi pour des choses comme ce qu’il a fait contre le Borussia : un triplé stratosphérique en moins d’une demi-heure pour finir par signer une petite main qui, à une demi-heure de la fin, semblait impossible. Vinicius est un joueur imparable, avec une mentalité hors du commun. Peu importe le déroulement du jeu, il joue toujours de la même manière, avec une détermination qui a fait de lui le roi du monde.» Du côté de Relevo, on encense également le numéro 7 madrilène, qui est le joueur le plus important de l’équipe.

Mbappé au second plan ?

«Vinicius est sacré à une semaine du Ballon d’Or et dissipe tout doute : c’est lui la star (…) Même si la signature de Mbappé menaçait de lui faire de l’ombre, tout le monde sait que la star de cette équipe est Vinicius. Le Brésilien a ébloui avec un triplé mémorable lors de la remontée contre le Borussia Dortmund (5-2 ). Le coup de sifflet final du Roumain Kovács a laissé place au sacre : tandis que le stade chantait en chœur le "Vinicius, Ballon d’Or" , ses coéquipiers et Ancelotti sont allés le chercher pour le serrer dans ses bras et le remercier (…) Le Brésilien regarde déjà dans le rétroviseur Mbappé dans la course à la direction de l’équipe et son football reçoit des éloges du monde entier.» Jamie Carragher, consultant pour CBS Sport, est du même avis.

«Le Real Madrid pensait acheter le meilleur footballeur du monde alors qu’il l’avait déjà le meilleur footballeur du monde. Profitez du Ballon d’Or, Vini.» Plus influent que jamais, le Brésilien est en train de soigner ses statistiques rappelle Marca. « Avec ce triplé, le Brésilien égale Mbappé dans la course au titre de meilleur buteur de l’équipe (huit buts toutes compétitions confondues), mais bat le Français en ce qui concerne les passes décisives : 7-2. Et il est pleinement impliqué dans la bataille pour être le meilleur buteur de la Ligue des Champions (seul Kane, avec quatre, le dépasse pour le moment).» KM9, qui a eu l’habitude d’être le meilleur buteur de son équipe au PSG, doit partager avec son coéquipier à Madrid. Mais ce n’est pas un problème pour lui pour le moment.