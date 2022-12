EdF : Didier Deschamps a rencontré Noël Le Graët

La suite après cette publicité

Comme attendu depuis la fin de la Coupe du Monde, Noël Le Graët aurait bien rencontré Didier Deschamps, afin de discuter de l’avenir du sélectionneur tricolore. C’est en tout cas ce qu’annonce RMC, qui n’a cependant pas eu vent de ce qui aurait été dit durant cette réunion. Le média indique que le président de la Fédération française de football ne se serait également pas épanché sur le sujet à l’AFP, qui a tenté de le contacter.

En fin de contrat avec les Bleus et ayant atteint l’objectif fixé de la demi-finale à l’occasion de la dernière Coupe du Monde, Didier Deschamps a désormais les cartes en main quant à son avenir, et devrait être libre de décider s’il reste, ou non, à la tête des Bleus pour les mois - ou années - à venir.

