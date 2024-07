Le onze titulaire dingue du Real Madrid pour l’avenir

Avec l’arrivée de Kylian Mbappé mais aussi celle d’Endrick, le Real Madrid a un effectif colossal, et particulièrement jeune, dans lequel on retrouve plein de pépites. Grâce au travail de Juni Calafat, responsable du scouting du club merengue, la formation de la capitale espagnole a réussi à enrôler bon nombre de futurs cadors avant qu’ils n’explosent ailleurs.

La suite après cette publicité

En plus de Fede Valverde, Rodrygo Goes ou Vinicius Junior par exemple, qui sont de bons exemples de cette politique de recrutement tournée vers l’avenir du Real Madrid, on retrouve aussi Arda Güler, ou même Eduardo Camavinga, en plus d’Endrick cité plus haut. Autant dire que les Madrilènes sont déjà assurés d’avoir un effectif blindé de stars pour la prochaine décennie, et qu’ils n’auront pas forcément besoin de recruter à tout va pour avoir un groupe monstrueux.