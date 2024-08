Matthijs de Ligt fait ses adieux au Bayern Munich

Matthijs de Ligt va quitter le Bayern Munich. À 24 ans et après deux saisons en Allemagne, le défenseur central s’apprête à rejoindre Manchester United. Les Red Devils vont débourser 45 M€, plus 5 M€ de bonus pour faire venir le Néerlandais, lui qui avait signé en Bavière pour 65 M€ environ, il y a deux ans. Il a soufflé le chaud et le froid au Bayern et file en Premier League se relancer sous les ordres de son ancien entraîneur à l’Ajax, Erik ten Hag. La nouvelle n’a pas encore été officialisée par le club anglais mais De Ligt a publié un message d’adieu au Rekordmeister sur ses réseaux sociaux.

«Chers fans du Bayern, je tiens à remercier chacun d’entre vous pour tout votre amour et votre soutien. J’ai passé deux années incroyables à jouer pour ce beau club. Ce fut un véritable honneur d’avoir joué pour un club comme le Bayern Munich. Nous avons vécu des moments inoubliables ensemble qui resteront gravé en moi et pour toujours. C’est pourquoi je quitte ce club avec un goût doux et amer à la fois. Je me souviendrai toujours de l’amour et du soutien que j’ai reçus des joueurs, du staff technique et des supporters. La récente pétition signée par bon nombre d’entre vous m’a particulièrement touché. Merci à tous. je souhaite au Bayern de gagner beaucoup plus de titres, comme le Bayern l’a toujours fait.»