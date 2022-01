Angers SCO : Angelo Fulgini intéresse Séville

Auteur d'une très belle saison l'année passée sous le maillot du SCO d'Angers avec 10 buts et 4 passes décisives en 36 matches toutes compétitions confondues, Angelo Fulgini (25 ans) continue de maintenir un rythme tout à fait honorable lors de cet exercice 2021-2022. Fort de 3 réalisations et 2 offrandes en championnat, le natif d'Abidjan, passé par Valenciennes, attire donc logiquement les convoitises, qui plus est en cette période de mercato hivernal.

Ainsi, selon nos informations, le numéro 10 angevin, sous contrat jusqu'en juin 2023, intéresse tout particulièrement le Séville FC, dauphin du Real Madrid en championnat, qui aimerait se renforcer lors de cette fenêtre des transferts. Au sortir d'une année compliquée sur le plan économique, nul doute que les Scoïstes accueilleraient, eux, volontiers de nouvelles liquidités. Une situation qui pourrait alors profiter aux Blanquirrojos.