PSG-Al-Nassr : les compositions officielles

Après leur victoire contre Le Havre en amical, les Parisiens vont débuter leur tournée asiatique ce mardi à 12h20 en affrontant Al-Nassr,un match à suivre en direct commenté sur notre site. Plongé dans l’interminable feuilleton Mbappé, qui n’a pas fait le voyage au Japon, le club de la capitale va pourtant essayer de se préparer de la meilleure des manières avant le début de la saison.

La suite après cette publicité

Pour ce faire, Luis Enrique a aligné ses nouvelles recrues, Lucas Hernandez et Skriniar en défense aux côtés de Danilo et Hakimi. En l’absence de Neymar, Marco Asensio mènera l’attaque parisienne avec Lemina et Soler. Ugarte, Zaïre-Emery et Ndour devront animer l’entrejeu. Du côté d’Al-Nassr, les arrivants Brozovic et Fofana sont déjà titulaires avec Cristiano Ronaldo.

À lire

Suivez la rencontre Paris Saint-Germain-Al Nasr Riyadh en direct commenté

Les compositions officielles :

PSG : Donnarumma - Hakimi, Skriniar, Danilo, Hernandez - Vitinha, Ndour, Zaïre-Emery - Asensio, Lemina, Soler.

La suite après cette publicité

Al-Nassr : Al-Aqidi - Al-Ghannam, Madu, Konan, Lajami - Fofana, Brozovic, Yahya, Gahreeb - Talisca, Ronaldo