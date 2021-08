OM : Pablo Longoria raconte la soirée ubuesque à l'Allianz Riviera

«Comment accepter qu'un préparateur physique frappe un supporter et qu'un membre de la sécurité frappe l'un de nos joueurs ? (...) Le préparateur physique de l'OM (Pablo Fernandez) met un KO à l'un d'eux. Il le sèche. Il est encore aux urgences. Effectivement, il y a débordement après ça», expliquait Jean-Pierre Rivère, le président de l'OGC Nice au lendemain des incidents survenus lors de Nice-OM, dimanche soir. Mais alors que la réaction marseillaise était attendue, Pablo Longoria a raconté sa version des faits et expliqué pourquoi l'OM avair décidé de ne pas reprendre.

«Il y a eu des moments de tension. Je peux m’énerver dans un match, contre moi-même ou contre des décisions, mais je n’insulte personne. C’est mon éthique. On ne s’est pas attrapé avec le président, il n’y a eu aucun type d’agression. Et c’est José Cobos (ex-joueur de l’OGC Nice, désormais conseiller municipal délégué à l’événementiel sportif) qui a été super, qui a calmé les ardeurs de tout le monde», a expliqué le président marseillais à La Provence.

«Si on avait égalisé, comment serait-on sorti du stade ?»

Avant de justifier son choix de ne pas reprendre la rencontre, un quart d'heure avant la fin du temps réglementaire. «Ma résolution a vite été prise, pour une question de principe. Si on accepte ça, on accepte tout. Pour protéger mes joueurs, ils n’étaient pas en sécurité. On peut accepter qu’il y ait des stades plus chauds que d’autres, la pression du public, c’est normal, mais tu ne peux pas accepter la moindre possibilité que des supporters puissent entrer sur le terrain et agresser les joueurs.»

Pourtant, le dirigeant espagnol a expliqué qu'il n'était pas au courant que l'OM pouvait perdre si le club refusait de revenir sur la pelouse. «Et si nous avions égalisé sur ce corner ? Que ce serait-il passé, comment serions-nous sortis du stade ? On ne sort jamais à 1-1 (...) L’arbitre a expliqué que sa décision était d’arrêter le match et qu’on lui imposait de le faire reprendre pour des questions d’ordre public. Personne ne nous a dit que nous perdions si nous ne revenions pas sur le terrain», a-t-il ajouté.

Alors que l'OGC Nice a été désigné vainqueur de cette rencontre pour le moment, les incidents survenus à l'Allianz Riviera risquent encore de faire beaucoup parler...