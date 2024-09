Bayern : Jamal Musiala ouvre la porte à un départ

Jamal Musiala ne serait pas contre un départ du Bayern Munich. Le milieu offensif de 21 ans formé entre Chelsea et la Bavière attire de nombreuses convoitises et envisage toutes les solutions. Dans un entretien accordé au Guardian, le germano-britannique a annoncé que même s’il ne souhaitait pas expressément quitter Munich, la porte restait ouverte… « Je n’ai pas de plan ou quoi que ce soit de similaire. J’essaie de ne pas trop penser à l’avenir et à l’endroit où je veux être, parce que les situations peuvent toujours changer d’une année à l’autre, ou d’un mois à l’autre. Je suis ouvert à tout. Même si je suis très heureux là où je suis», a indiqué Musiala.

La suite après cette publicité

L’international allemand (36 sélections, 6 buts) est devenu, à 21 ans seulement, un titulaire indiscutable de la Mannschäft de Julian Nagelsmann. Auteur d’un Euro 2024 impressionnant, dans la lignée de ses performances en Bundesliga avec le Bayern Munich, Musiala ne manque pas de convoitises et un duel entre les deux plus grands clubs de ces dernières années semble se dégager. Manchester City et le Real Madrid semblent prêts à se faire la guerre pour s’attacher les services du prodige bavarois. Cependant, le Bayern n’a pas dit son dernier mot et aimerait à tout prix faire prolonger son joueur sous contrat jusqu’en 2026.