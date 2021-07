Norvège : Albert Braut Tjåland, le cousin d'Erling Braut Håland ne cesse d'impressionner

La suite après cette publicité

Nouvelle star du football norvégien depuis un peu plus de deux ans, Erling Braut Håland (21 ans) se prépare à vivre une nouvelle grosse saison au Borussia Dortmund même si Chelsea aimerait bien s'attacher ses services. Auteur d'une ascension fulgurante, le natif de Bryne est passé du championnat norvégien au Borussia Dortmund en environ un an. S'il n'a pas encore atteint ce stade, Albert Braut Tjåland (17 ans) vit un début de carrière très intéressant lui aussi. Jeune cousin d'Erling Braut Håland, il est l'un des représentants de cette famille décidément tournée vers le ballon rond. Le père d'Erling, Alf-Inge Håland avait fait carrière lors des années 1990 jusqu'au début des années 2000. Cousin commun d'Erling et d'Albert, Jonatan Braut Brunes (20 ans) évolue dans l'élite norvégienne avec le club de Lillestrøm SK, tandis que sa sœur Emma Braut Brunes (17 ans) évolue avec l'équipe de Klepp en première division féminine.

Dans un tel contexte familial, Albert Braut Tjåland est donc le petit dernier et espère marcher dans les pas d'Erling Braut Håland. Le parallèle est assez évident comme nous vous en avons fait part en mars dernier quand il débutait avec Bryne. Attaquant rapide, physique et efficace, Albert Braut Tjåland a tout explosé la saison dernière avec 30 réalisations en 22 apparitions avec Bryne. Et comme son cousin, il a quitté le petit club local où il est né pour Molde. Du haut de ses 17 ans, il évolue déjà avec l'équipe U19 et se rapproche de plus en plus de l'équipe A. D'ailleurs, ce dimanche 25 juillet a marqué un tournant puisqu'il a débuté en professionnel contre Spjelkavik, pensionnaire de quatrième division lors d'un match de Coupe de Norvège.

Une première réussie

Entré à la 83e minute de jeu, il ne lui fallait que 7 minutes pour convertir le bon travail de Kjølstad Nyheim et aggraver la marque pour une victoire 4-1. Marquer pour son premier but en professionnel, Erling Braut Haaland l'avait déjà fait en avril 2017 face au club de Volda et cela risque de ne pas être le dernier pour Albert Braut Tjåland. Si Molde se porte bien et qu'il a encore beaucoup à faire pour rejoindre durablement le groupe professionnel, le jeune attaquant montre qu'il suit le bon chemin. Si son coach Erling Moe a tenu à se montrer mesuré sur l'utilisation des jeunes en championnat norvégien, il a quand même été bluffé par la performance et la personnalité d'Albert Braut Tjåland.

«Comme les autres débutants, je pense qu'il a fait ce qu'on lui a dit. Il s'est libéré, et puis c'est un type qui marque des buts. Nous devons faire attention à quel point on utilise un jeune garçon, mais Albert est aussi quelqu'un qui aime marquer des buts. Il se mesure grâce à ça», expliquait-il après la rencontre au média VG. Ambitieux et dans une trajectoire ascendante, Albert Braut Tjåland veut marcher dans les pas d'Erling Braut Håland et réaliser une belle carrière dans un grand championnat européen. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il n'a pas eu de retard à l'allumage.