Un prétendant prestigieux se retire de la course à Kylian Mbappé

Ces derniers jours, Liverpool a été cité comme un prétendant sérieux pour enrôler Kylian Mbappé. La présence de Jürgen Klopp sur le banc des Reds était notamment citée comme un argument convaincant pour pousser l’attaquant à envisager de rejoindre Anfield. Seulement, comme l’explique la Cadena SER, il n’en sera rien : Liverpool n’est pas - ou n’est plus - dans la course.

Il n’y aurait aucune option pour qu’il rejoigne Liverpool. Il n’entre pas dans la politique mercato du club de la Mersey, surtout que les Reds sont très prudents sur le plan financier en ce moment, et ont notamment refusé des grosses augmentations à plusieurs joueurs. Imaginer les Liverpuldiens offrir un salaire énorme et une prime à la signature au Français n’est pas réaliste, selon le média. Le PSG et le Real Madrid sont les deux seuls clubs en course.