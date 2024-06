Dortmund - Real Madrid : Carlo Ancelotti savoure ce nouveau succès

Le Real Madrid a remporté la 15e Ligue des Champions de son histoire en battant ce samedi le Borussia Dortmund. Malmenés en première période, les Merengues ont su relever la tête en seconde période et ont glané un succès mérité au vu de leur second acte bien plus maîtrisé et durant lequel ils ont su montrer létaux. Glanant sa troisième C1 avec le club espagnol, Carlo Ancelotti était forcément aux anges à l’issue de la rencontre.

La suite après cette publicité

Pour autant, le technicien italien n’a pas oublié les difficultés de son équipe : «gagner ? Ne jamais s’y habituer, car cela a été difficile, très difficile… Plus que prévu ! Nous avons souffert au premier semestre… et le deuxième semestre a été meilleur, plus équilibré et avec moins de pertes. Mais tout cela n’a plus aucun sens ! Le rêve continue. Eh bien… (sourire). En première mi-temps, nous avons été un peu paresseux, en faisant des pertes et en leur permettant de jouer ce qu’ils voulaient : transition et perte. C’est là qu’ils ont été dangereux.»