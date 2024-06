Real Madrid : les incroyables statistiques de Toni Kroos

Voilà ce qu’on l’appelle soigner sa sortie. Ou sortir par la (très) grande porte. Ce samedi, pour son dernier match avec le Real Madrid avant sa retraite, Toni Kroos a réalisé une très belle prestation face au Borussia Dortmund en finale de Ligue des Champions. Impérial dans l’entrejeu des Merengues, le milieu allemand a notamment délivré la passe décisive pour l’ouverture du score de Nacho Fernandez.

Un nouveau sacre qui vient récompenser une carrière majestueuse. En effet, âgé de 34 ans, Kroos a remporté la bagatelle de…34 titres. En plus de sept championnats nationaux, le champion du monde allemand en 2014 a également remporté six coupes nationales, cinq Supercoupes d’Europe et cinq Supercoupes d’Espagne et d’Allemagne. Et en plus de six Coupes du monde des clubs, l’ancien du Bayern Munich a glané six Ligues des Champions avec celle remportée ce soir. Bref, une légende se retire.