Zinédine Zidane revient sur l’éducation de ses quatre fils

Légende du football français et du Real Madrid, Zinédine Zidane voit aujourd’hui ses quatre enfants marcher sur ses pas : Enzo, Luca, Theo et Elyaz sont tous devenus joueurs professionnels. De passage en France pour le gala UNIVERSE FOOTBALL organisé par le Z5 à Aix-en-Provence, Zidane en a profité pour répondre aux questions de Mamadou Niang dans une interview accordée à Canal+Sport Afrique dans l’émission «Mamad : Droit au Coeur». Il est revenu sur son éducation et sur son rôle, finalement léger, dans les choix de carrière de ses enfants :

«Sincèrement, rien du tout. Ils aimaient ce qu’ils faisaient, ils étaient sur le terrain, ils avaient envie de faire quelque chose mais je les ai jamais poussés, j’ai jamais donné trop de conseils dans le sens où il faut faire ça, faire comme ça, u faut pas faire comme ça. Jamais, j’ai laissé libre choix, j’étais là pour les soutenir, quand il voulait parler j’étais là comme un père. Je les ai jamais poussés à faire quoique ce soit et c’est pour ça que j’ai beaucoup de recul avec ça. Bien sûr je suis très content des quatre gosses, des quatre garçons que j’ai, de ce qu’ils sont mais surtout avant tout comme personne», a expliqué l’ancien entraîneur du Real Madrid.