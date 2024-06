Dortmund - Real Madrid : le rêve éveillé de Jude Bellingham après la victoire

Le Real Madrid a remporté sa 15ème Ligue des Champions dans son histoire ce samedi soir, sur la pelouse du stade anglais de Wembley. Interrogé au micro de TF1 après la victoire contre le Borussia Dortmund (0-2), Jude Bellingham, recruté au prix fort l’été dernier, a eu du mal à contenir son émotion. À 20 ans, l’ancien joueur du BVB a réalisé une saison flamboyante pour sa première campagne à Madrid et ce succès est la cerise sur une année parfaite collectivement et individuellement !

«J’ai toujours rêvé de jouer ce type de matchs. Tu grandis et il y a plein de personnes qui te disent que tu n’y arriveras jamais. Ce genre de soirées te rappelle pourquoi tu as autant travaillé. Surtout de voir le visage de ma mère et de mon père ce soir. Il y a aussi mon frère pour qui j’essaye d’être un exemple. C’est la plus belle nuit de ma vie. Je ne peux pas trouver les mots», a déclaré l’international anglais.