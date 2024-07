EdF U23 : la réaction à chaud de Thierry Henry

Une semaine après avoir étrillé le Paraguay (4-1), l’équipe de France U23 a confirmé sa belle série en terrassant la République dominicaine au stade Mayol de Toulon (7-0), ce jeudi. Un succès sur lequel est revenu Thoerry Henry. Et comme toujours, l’ancien attaquant n’a pas voulu s’emballer.

« C’est vrai qu’on est un peu en réussite au niveau des buts. On voit que physiquement on est bien. Voir les mecs en jambe, continuer comme on est en train de faire, pas de blessés. (…) Je le répète, ce ne sera pas toujours comme ça, il faut profiter. (…) Ce que j’aime bien avec cette équipe, c’est qu’on a compris qu’on doit se donner la balle », a-t-il déclaré au micro de la Chaîne L’Equipe.