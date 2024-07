Les Bleuets surclassent la République dominicaine avec un festival de Lacazette et d’Olise

Quelques jours après avoir dévoilé sa liste officielle pour les Jeux Olympiques de Paris 2024, Thierry Henry était de retour sur le pont en compagnie des Bleuets pour affronter la République dominicaine d’Ibai Gomez à Toulon, ce jeudi. Vainqueur du Paraguay (4-1) la semaine passée, l’équipe de France entendait peaufiner ses automatismes à l’occasion de ce deuxième match de préparation. Pour cette confrontation historique entre ces deux sélections, Thierry Henry opérait plusieurs changements et remodelait ainsi sa défense avec la titularisation de Truffert à la place de Locko tandis que Badé venait occuper l’axe. Si Koné et Millot intégraient le milieu de terrain, le sélectionneur tricolore optait pour Kalimuendo afin d’épauler Lacazette en l’absence de Mateta.

Désireuse de marquer de son empreinte ce premier quart d’heure, l’équipe de France imposait un gros rythme à son adversaire et s’offrait une première grosse situation. Celle-ci se révélait toutefois infructueuse au moment où Kalimuendo, pourtant idéalement trouvé par Truffert, manquait de lucidité pour enchaîner (2e). Derrière, Lacazette n’était pas plus chanceux en trouvant la transversale sur un coup franc parfaitement tiré par Olise (4e). Si les Dominicains s’offraient un peu de répit après dix minutes intenses, les Bleuets repartaient à l’assaut du but de Bösl à l’image de Chotard. Après s’être engouffré dans la surface adverse, le Montpelliérain se cassait néanmoins les dents sur le portier d’Ingolstadt (13e). Mais à force de pousser, la France trouvait la faille via Millot. Au terme d’une action rondement menée depuis le flanc gauche, Chotard servait au second poteau le joueur de Stuttgart qui devançait son vis-à-vis pour inscrire son premier but en sélection (1-0, 21e).

Devant au score, les hommes de Thierry Henry se contentaient de faire tourner le ballon en attendant l’ouverture. C’est une fois de plus depuis le côté gauche exploité à merveille par Truffert que les Bleuets doublaient la mise par l’intermédiaire de Lacazette. Servi dans le bon tempo par le Rennais, le Rhodanien catapultait le cuir sous la barre de Bösl (2-0, 28e). Le Général était même proche de signer un doublé, or sa tentative trop écrasée filait à côté du cadre de Bösl (30e). En démonstration jusqu’ici, la France était toutefois surprise en marge du repos par des Dominicains inspirés. Lancé dans l’axe, Lorenzo pensait réduire l’écart en surprenant Restes avant de voir son but être refusé pour hors-jeu (42e). Un avertissement sans frais pour les Bleuets qui accueillaient le repos avec deux buts d’avance au sortir d’un premier acte maîtrisé. Le vent dans le dos, la France prenait le large dès le retour des vestiaires grâce à Lacazette. Au bon endroit et au bon moment, le Lyonnais reprenait victorieusement un ballon cafouillé pour son deuxième but de la partie (3-0, 49e) avant d’être imité par Olise, récompensé pour l’ensemble de son œuvre depuis le coup d’envoi (4-0, 51e).

Essentiel dans le cœur du jeu et très influent aux avant-postes, le néo-Bavarois survolait cette rencontre et corsait même l’addition en faveur des siens. À la retombée d’un ballon mal dégagé par la défense dominicaine, l’ancien joueur de Crystal Palace déclenchait une lourde frappe qui laissait de marbre le portier adverse (5-0, 55e). Voyant son équipe dominer outrageusement les débats, Thierry Henry opérait cinq changements une fois l’heure de jeu atteinte. Tout juste entré en jeu, Doué s’illustrait en trouvant le poteau gauche (64e) suite à un service de Cherki. De son côté, le Lyonnais se montrait trop gourmand en manquant sa tentative de lob depuis le rond central (70e). Après dix minutes de flottement, le festival offensif tricolore reprenait de plus belle. Absent face au Paraguay, Akliouche se joignait à la fête en bonifiant un excellent travail d’Ugochukwu (6-0, 80e) tandis que Cherki ajoutait sa pierre à l’édifice pour parachever la belle victoire française (7-0, 90e). En gestion et sans véritablement être inquiétée, l’équipe de France s’offrait un récital face à une sélection dominicaine surclassée à tous les niveaux et qui a déjoué sur le plan physique. Ainsi, Thierry Henry et ses protégés confirment avec la manière avant de défier le Japon, dernier test avant de mettre le cap sur le tournoi olympique.