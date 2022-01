Real Madrid : Karim Benzema les a encore tous épatés

La suite après cette publicité

À 34 ans, Karim Benzema est toujours sur une autre planète. Devenu le leader offensif naturel du Real Madrid depuis le départ de Cristiano Ronaldo en 2018, l’international français (94 sélections, 36 buts) affiche un état de forme resplendissant. Après son retour en équipe de France juste avant l’Euro 2020, le Merengue n’a pas vécu le meilleur Championnat d’Europe de sa carrière, mais il a fait partie des très rares Bleus à ne pas être concernés par la vague de critiques qui a suivi l’élimination des Bleus (il a inscrit 4 réalisations).

Quatrième du dernier Ballon d’Or, Benzema n’a pas ralenti. Meilleur buteur de son club et du championnat espagnol (17 buts inscrits en 20 matches), l’ancien Gone disputait hier la demi-finale de la Supercoupe d’Espagne face au FC Barcelone. Et devinez quoi, Benzema a encore régalé.

Même Xavi est venu le féliciter

Toujours aussi concerné par les replis défensifs, il a été à l’origine de l’ouverture du score de Vinicius Junior, avant de marquer le deuxième but madrilène de la soirée. Il aurait même pu être double passeur décisif pour Rodrygo en toute fin de match. Danger permanent pour la défense blaugrana, le Français a une nouvelle fois été encensé par la presse espagnole.

Mais ce n’est pas tout. Acclamé par le public de Riyad (le match se déroulait en Arabie Saoudite), le Madrilène a même eu droit, selon AS, aux félicitations d’un Xavi pourtant pas connu pour porter les Merengues dans son coeur. La marque des grands.