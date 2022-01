FC Barcelone - Real Madrid : les notes du match

La suite après cette publicité

Le coup d'envoi de la Supercoupe d'Espagne démarrait par un Clasico entre le FC Barcelone et le Real Madrid en Arabie Saoudite. Pour son premier grand rendez-vous face à l'ennemie héréditaire, Xavi optait pour un 4-3-3 avec une ligne offensive composée de Dembélé, Ferran Torres et De Jong plutôt séduisante sur le papier. En face, Ancelotti répondait par un trop Asensio-Benzema-Vinicius, qui prenait rapidement ses marques à l'image des premières occasions (3e, 8e, 19e).

L'attaque madrilène finissait par enfin trouver son réalisme habituel avec ce ballon chipé par Benzema dans les pieds de Busquets, permettant à Vinicius d'ouvrir le score (0-1, 25e). Ce but réveillait les Catalans, lesquelles s'illustraient par Luuk de Jong. Après deux situations qu'il ne convertissait pas, le Hollandais égalisait avec réussite sur un centre de Dembélé mal renvoyé par Militão (1-1, 41e). Cette remise des compteurs à zéro ne suffisait pas à Xavi.

À la pause, le technicien remplaçait son buteur et Torres pour le revenant Pedri et Abde Az. L'international espagnol ne tardait pas à se montrer avec cette frappe hors cadre (49e). Dembélé non plus n'avait pas la mire réglée (54e), à l'inverse d'un Benzema. Après un premier numéro dans la surface conclu par un tir sur le poteau (69e), le Français redonnait l'avantage aux siens, profitant d'un centre fort de Carvajal simplement dévié du pied par Ter Stegen (1-2, 72e).

Ce but coïncidait pourtant avec la baisse de régime des Merengues. Les entrées de Fati, Nico et Depay faisaient également du bien et c'est le premier cité qui sautait plus haut que tout le monde sur ce centre d'Alba pour envoyer les deux équipes en prolongation. Le Barça semblait dans de meilleures dispositions pour terminer cette rencontre, pourtant, sur un magnifique mouvement collectif, Valverde venait conclure de près (2-3, 98e). À bout de force, les deux équipes jetaient leurs dernières forces dans la bataille, Dembélé (101e) et Ezzalzouli (109e) se procurant les meilleures situations, quand Rodrygo ratait la balle de match (119e). Tant pis pour le Brésilien car le Real Madrid affrontera l'Atlético ou l'Athletic en finale.

Revivez le film du match sur notre live commenté.

L'homme du match :

Ter Stegen (5) : peut mieux faire sur l'ouverture du score madrilène, puisqu'il ne couvre pas vraiment bien son premier poteau sur la frappe de Vinicius Junior. Sur le deuxième but en revanche il ne peut pas être pointé du doigt puisqu'il réalise deux jolis arrêts avant d'être battu malgré lui. Pas un mauvais MATS, mais toujours pas un MATS dégageant de la sérénité sur sa ligne, et ce n'est pas ce match qui fera stopper les critiques naissantes à son sujet.

Dani Alves (3) : encore préféré à Dest, le Brésilien a tout de même eu beaucoup de mal face à Vinicius Junior. Son jeune compatriote lui en a fait, par moments, voir de toutes les couleurs, tout comme Mendy l'a mis dans le vent sur le deuxième but merengue. De plus, il n'a pas apporté grand chose lorsque son équipe avait le ballon. Il est clair que physiquement, c'est difficile pour lui d'être au niveau de ce genre de rencontre. Nico Gonzalez est entré à sa place à la 77e et a été assez bon dans l'entrejeu.

Piqué (5) : prestation tout à fait honnête de l'expérimenté défenseur central catalan, à qui certains reprochaient d'être meilleur sur les réseaux sociaux que sur le terrain dernièrement. Ce soir, il a répondu présent et n'est pas vraiment responsable de la défaite de son équipe. On a noté quelques très bonnes relances qui ont permis à son équipe d'avancer.

Araujo (5) : le défenseur uruguayen, qui fait partie des rares satisfactions catalanes lors de cette saison, a plutôt bien tenu son rang lui aussi. Il laisse peut-être Vinicius frapper trop facilement sur le premier but, même s'il ferme plutôt bien l'angle. En dehors de ça, pas grand chose à lui reprocher puisqu'il a toujours été assez bien positionné et solide dans les duels derrière. Piqué et lui sont face à une situation d'infériorité numérique sur le troisième but madrilène et donc pouvaient difficilement faire mieux.

Alba (5) : prestation très insuffisante du latéral gauche catalan, que ce soit sur les séquences offensives ou lorsqu'il a fallu défendre. Son apport offensif a été assez médiocre, puisqu'il s'est contenté de donner le ballon à Dembélé sans vraiment lui proposer de solutions. Ensuite, lorsque le Real Madrid a attaqué, il a souvent été pris à défaut face à un Asensio qui, heureusement pour l'ancien de Valence, a un peu baissé son niveau au fur et à mesure que la rencontre avançait. En fin de temps règlementaire, il place tout de même un amour de ballon pour Ansu Fati qui signe l'égalisation.

Busquets (4,5) : il n'y est vraiment plus, et on peut commencer à se demander pourquoi Xavi continue de l'aligner... Il perd la balle un peu bêtement au milieu de terrain sur le premier but madrilène. Si les joueurs offensifs merengues ont eu autant d'espaces et se sont frayés des chemins vers l'attaque si facilement, c'est en bonne partie de sa faute. Un peu moins exposé en deuxième période, où il a semblé avoir retrouvé un poumon, mais très insuffisant tout de même.

Frenkie de Jong (4,5) : une fois encore, le fantasque milieu de terrain formé à l'Ajax nous a un peu laissé sur notre faim. Il n'a pas été mauvais, loin de là, avec plusieurs courses bien senties vers l'avant. Mais on est toujours en droit d'en attendre un peu plus quand on connaît le talent du bonhomme, qui a un peu trop tendance à disparaître lors de certaines périodes de la rencontre. Pedri (7) l'a remplacé, signant son grand retour. Une entrée remarquable, prenant les commandes de l'équipe et permettant aux siens de prendre le contrôle du jeu. Avec un Canarien est à ce niveau, Xavi peut se frotter les mains.

Gavi (5) : lui aussi a été assez discret avec le ballon en première période. En revanche, contrairement à ses deux acolytes du milieu qui ont débuté le match, il s'est énormément donné sur les labeurs défensifs, parcourant énormément de terrain pour tenter d'intercepter des ballons ou gêner les transmissions madrilènes. En deuxième période, il y a eu du mieux et on l'a un peu plus vu dans la construction du jeu. Memphis Depay est entré en jeu à sa place en fin de match (77e) et a rendu une copie plutôt moyenne, étant trop peu dangereux devant.

Dembélé (6) : le Français est au cœur d'un feuilleton qui en agace plus d'un en Catalogne. Demander un salaire de Ballon d'Or implique d'être à un énorme niveau, et une fois encore, ce ne fut pas le cas, même s'il n'a pas été foncièrement mauvais. De l'activité, du danger... mais aussi beaucoup de mauvais choix, des frappes mal ajustées (au retour des vestiaires après la talonnade de Pedri par exemple). Bref, beaucoup de déchet technique. Il aura au moins le mérite d'avoir tenté de faire des différences, c'est déjà ça, et c'est sûrement pour ça que Xavi l'a laissé sur le terrain jusqu'à la fin.

Ferran Torres (4) : pour sa première sous la tunique barcelonaise et après plusieurs mois sans jouer à cause de pépins physiques, l'international espagnol n'a logiquement pas pu montrer son meilleur visage ce soir. Physiquement il n'y était pas vraiment, et n'a pas réussi à faire de différences, étant dans un rythme différent de celui du reste de ses coéquipiers. Abde (5,5) a pris sa place à la pause et a été assez combatif et intéressant dans les derniers mètres, avec plusieurs frappes bien senties. L'hispano-marocain est ensuite sorti à la 110e pour laisser place à Ferran Jutglà,