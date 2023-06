L’énorme menace de l’Arabie saoudite au football européen

La suite après cette publicité

Si vous suivez le football de façon assez assidue, les plans ambitieux de l’Arabie saoudite ne vous ont logiquement pas échappé. Comme dévoilé dans nos colonnes plus tôt cette année, le plan du pays du Golfe est colossal, et le gouvernement a même pris en main le mercato de ses meilleures écuries. Objectif ? Peupler le championnat local de stars. Après Cristiano Ronaldo et Karim Benzema, et malgré l’échec dans le dossier Messi, il y a tout un tas de joueurs ciblés, à l’image de N’Golo Kanté, Luka Modric ou İlkay Gündoğan.

Des moyens démesurés sont mis sur la table, avec des offres démentielles qu’il serait pratiquement irresponsable de refuser de la part des joueurs visés par des clubs comme Al Ittihad ou Al Nassr. Et comme l’indique Marca, ça va continuer pendant des années. Et surtout, ça ne concernera pas que des joueurs en fin de carrière ou ayant déjà passé leur prime comme ceux qui sont recrutés et ciblés pour l’instant.

À lire

AS Roma : l’Arabie saoudite veut foncer sur José Mourinho !

Le pari fou de Mohammed ben Salmane

Dans un avenir proche, les Saoudiens iront aussi chercher des espoirs ou des joueurs qui ont encore de belles années devant eux. Selon le média, l’objectif du Prince Mohammed ben Salmane serait même d’avoir les 300 meilleurs joueurs de la planète dans la Saudi Pro League. De devenir une sorte de championnat all star donc, dépassant de loin la Premier League.

La suite après cette publicité

Un pari ambitieux et qui semble un peu démesuré voire non-réaliste aujourd’hui, mais avec les moyens qui vont être déployés, les Saoudiens vont se donner les moyens de rêver. Comme l’indique le journal espagnol, au Real Madrid, on est bien conscient qu’il risque d’y avoir de grands changements au niveau du football mondial ces prochaines années, et ça devrait tourner en faveur de l’Arabie saoudite…