PSG : Kylian Mbappé fait aussi polémique à Madrid

« Bah bien sûr et j’aurais même dû chanter avec eux quand ils insultaient mon coéquipier. Certains n’ont vraiment jamais mis un pied sur un terrain de football, peu importe le niveau… ». Après la victoire face à Brest (3-2) à Francis Le Blé, Kylian Mbappé prenait la parole sur les réseaux sociaux, répondant à un avis du journaliste Bertrand Latour. Il faut dire qu’au moment de célébrer son deuxième but, offrant la victoire aux siens, le Bondynois en avait profité pour chambrer le public breton, qui a répondu avec une grosse bronca.

La vedette parisienne était fortement agacée par les chants visant son coéquipier et ami Achraf Hakimi, accusé d’être un violeur par les supporters brestois. D’où cette réponse assez catégorique de KM7. Luis Enrique l’a même un peu recadré en conférence de presse - « je n’aime pas ce genre de choses », avait-il déclaré - alors que le coach du Stade Brestois Eric Roy avait bien chargé l’international tricolore : « tu peux être chahuté, c’est normal, c’est la star de cette équipe, mais tu marques deux buts, avec le match que tu as fait… C’est un peu ridicule, il devrait être un peu plus au-dessus de ça. Si on revient 20 ans en arrière… Aujourd’hui, on est protégé dans les stades, 20 ans en arrière dans certains stades vraiment chauds… à un moment donné, il y a des choses à faire, et d’autres où il faut être au-dessus ».

Il fait encore les gros titres

Et en Espagne, surtout à Madrid, cette affaire ne passe pas inaperçue. Il faut dire que depuis quelques mois déjà, certains médias espagnols s’inquiètent un peu de certaines attitudes du Parisien. « Mbappé fait encore des siennes : il fait taire et dédicace ses buts au public de Brest », écrit par exemple Marca. Dans un autre article, le journal explique que « Mbappé était tellement bouillant que Luis Enrique l’a fait sortir. Le capitaine du PSG avait affronté le public, en plus de faire plusieurs joueurs aux supporters adverses en quittant le terrain ». Il convient tout de même de signaler que dans tous ces articles, la prestation plus que satisfaisante du joueur est également mise en avant, et qu’il est toujours présenté comme le sauveur du PSG et un joueur de classe mondiale.

« Le manège de Mbappé : un doublé à la 89e minute, un clash avec la presse et retour à la maison en autobus », explique de son côté Relevo, qui va quand même jusqu’à parler de « victoire entâchée » par les agissements du joueur. La Cadena COPE, radio avec des émissions sportives qui pèsent beaucoup en Espagne, s’empare aussi de l’affaire et met en avant le fait que « Mbappé n’a exprimé aucun regret » après ce qu’il a fait. Sévère…