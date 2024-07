Le Séville FC se moque de Kylian Mbappé

Ce mardi soir, la France a échoué en demi-finale de l’Euro 2024 face à l’Espagne. Une défaite 2-1 synonyme d’élimination pour les Tricolores. Capitaine des Bleus, Kylian Mbappé est passé à côté de son sujet. L’attaquant tricolore a notamment été crédité d’un 3/10 dans nos notes de la rencontre.

Opposé à lui durant la rencontre, le vétéran espagnol Jesus Navas aura tenu son rang. Le joueur de 38 ans qui n’a pas non plus brillé aura eu le mérite de résister à Kylian Mbappé. Son club le Séville FC n’a pas manqué de le rappeler sur les réseaux sociaux avec une photo des deux hommes et le commentaire suivant : «Jesus Navas avec un fan».