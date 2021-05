Sassuolo : Jérémie Boga demande à être transféré

Après un dernier exercice flamboyant, Jérémie Boga (24 ans) a réalisé une saison plutôt décevante (4 buts et 2 passes décisives en 26 rencontres de Serie A). Outre ses quelques blessures, il a également perdu son statut de titulaire indiscutable. Sur le papier, tout semble le mener vers un transfert pour qu’il puisse rebondir et se relancer. L’intéressé s’est même dit ouvert à cette possibilité.

« Depuis janvier, on était en négociations pour que je prolonge mais on ne s’est pas mis d’accord. Donc on a décidé avec les dirigeants que je serais transféré cet été. Après trois ans passés ici, c’est le bon moment. J’aimerais franchir un pallier. S’il y a la possibilité de suivre le coach, pourquoi pas. Après ça ne veut pas dire que je vais le suivre partout. Il faudra voir où il va, ce qu’il se passe en fin de saison. Je ne ferme aucune porte », explique-t-il dans L’Équipe. Il y a quelques jours, nous vous révélions que l'OM s'était montré intéressé à l'idée de récupérer le natif de la cité phocéenne. Occasion rêvée ?