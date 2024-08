ASSE - HAC : Abdoulaye Touré clashe Larsonneur

Abdoulaye Touré et Gautier Larsonneur ne risquent pas de partir en vacances ensemble. Le Havre s’est imposé (2-0) face à l’AS Saint-Étienne au Stade Geoffroy-Guichard. Le premier buteur de la rencontre, Abdoulaye Touré, a ouvert le score à la 57e minute sur penalty par l’intermédiaire d’une Panenka, un geste technique "humiliant" pour le portier adverse qui n’a pas été réalisé au hasard. « Le gardien a essayé de me chambrer. Il faisait que de m’insulter. Je me suis dit que pour lui clouer le bec, une Panenka, ça ne serait pas mal », a expliqué le milieu de terrain guinéen en zone mixte.

La suite après cette publicité

Avec cette victoire de prestige dans le "Chaudron", le HAC se relance parfaitement après la claque reçue à domicile face au Paris Saint-Germain (4-1) en ouverture du championnat. Dans une rencontre globalement maitrisée par les Normands d’un grand Arthur Desmas, auteur de cinq arrêts et de son premier clean sheet de la saison, Le Havre est venu jouer les trouble-fêtes pour le retour de la Ligue 1 dans le Forez.