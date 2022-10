Ballon d'Or : l'étrange soirée de Kylian Mbappé

La suite après cette publicité

Pour une fois depuis très longtemps, la cérémonie de remise du Ballon d’Or n’offrait plus aucun suspense. Depuis des mois et le quatorzième sacre du réal Madrid en Ligue des Champions, le monde du football s’attendait à voir Karim Benzema soulever le Graal à 34 ans. Cette soirée du lundi 17 octobre 2022 était donc uniquement consacrée au sacre mérité du Merengue. Néanmoins, un autre invité était attendu : Kylian Mbappé. Il faut dire que le joueur du Paris Saint-Germain sort d’une incroyable semaine. Annoncé sur le départ en janvier puis cité dans une affaire dans laquelle il aurait été visé par son propre club par des attaques numériques en 2019, le Bondynois était également annoncé absent pour cette cérémonie. La raison invoquée ? Le numéro 7 des Rouge-et-Bleu aurait su qu’il ne faisait pas partie du top 5 et n’aurait donc pas souhaité assister à l’événement.

Finalement, c’est Le Parisien qui a vendu la mèche hier après-midi, peu avant 14h : Mbappé sera bien au Théâtre du Châtelet. Le champion du monde 2018 avait-il prévu de venir ou a-t-il changé d’avis au dernier moment ? Personne ne le sait, mais sa relation et son attachement à Benzema auraient pesé lourd dans sa décision. Assis aux premières loges, Mbappé a assisté aux sacres d’Alexia Putellas, Gavi, Robert Lewandowski, Sadio Mané et de Thibaut Courtois, vainqueurs respectifs du Ballon d’Or féminin, du Trophée Kopa, du Trophée Gerd Müller, du Prix Socrates et du Trophée Yachine. Impassible la plupart du temps alors que la réalisation proposait souvent des plans sur lui, à chaque fois qu’un point sur le classement était fait, Mbappé a alors changé de tête.

Mbappé félicite Benzema

Et cette fois, le Parisien avait le regard des mauvais jours…. Plus le plus grand bonheur des amateurs des « memes » sur les réseaux sociaux. Mbappé venait en effet d’apprendre qu’il était classé sixième et qu’il ne faisait donc pas partie d’un top 5 composé de Karim Benzema, Sadio Mané, Kevin De Bruyne, Mohamed Salah et Robert Lewandowski. Un moment capté par tous les médias qui n’attendaient que deux choses hier soir : le sacre de Benzema et les réactions de Mbappé. Sans oublier une éventuelle rencontre entre le Français et un certain Florentino Pérez après le feuilleton du printemps dernier. Au final, Marca a indiqué que le clan madrilène a bien pris soin d’éviter tout contact avec le Bondynois. Pérez s’est d’ailleurs fendu d’une déclaration explicite, histoire de mettre un peu de distance (médiatique ?) avec le Francilien.

Visiblement frustré par cette sixième place, Mbappé se voyait mieux classé après une saison 2021/2022 de très haut vol (39 buts, 26 passes décisives en 46 rencontres, toutes compétitions confondues). Mais sans surprise, avec les nouveaux critères de jugement mis en place par France Football, l’élimination du PSG dès les huitièmes de finale de la Ligue des Champions a été rédhibitoire pour le Parisien. Au-delà de leurs performances individuelles, tous les membres du top 5 ont fait mieux que lui. Lewandowski a été jusqu’en quart de finale, De Bruyne en demi-finale tandis que Mané, Salah et Benzema ont disputé la grande finale. La soirée s’est alors terminée sobrement pour le Parisien qui a fait parler de lui une dernière fois après avoir posté un message de félicitations à Benzema.