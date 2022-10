Real Madrid : la réponse cash de Florentino Pérez sur Kylian Mbappé

La suite après cette publicité

Paris, capitale du football. Hier soir, tous les regards étaient braqués sur la France où se déroulait la 66ème cérémonie du Ballon d'Or. De nombreuses stars et personnalités de la planète football étaient présentes pour vivre cet évènement au cours duquel Karim Benzema a été sacré meilleur joueur de l'année. Pour vivre ce moment fort, l'attaquant tricolore était accompagné de Florentino Pérez. Le président du Real Madrid n'aurait raté ça pour rien au monde, lui qui a toujours eu un lien particulier avec l'ancien joueur de l'OL.

C'est un lien du même genre qu'il espérait nouer avec Kylian Mbappé. On le sait, les deux hommes ont été en contact régulier l'an dernier. Le patron des Merengues a mouillé le maillot et donné de sa personne pour le convaincre de rejoindre librement le Real Madrid à l'été 2022. Longtemps, KM7 a été réceptif, lui dont le rêve a toujours été de revêtir un jour la mythique tunique blanche. Finalement, l'attaquant de 23 ans, qui a maintenu durant un bon moment le suspense autour de son avenir, a prolongé jusqu'en juin 2025. Un sacré coup sur la tête de Florentino Pérez, pourtant confiant.

Le feuilleton Mbappé a été relancé

Le président madrilène n'avait pas caché sa déception en public. «Son rêve était de jouer au Real Madrid, on a voulu le faire en août dernier mais ils ne l'ont pas laissé partir. Il a continué de dire qu'il voulait jouer au Real Madrid, et quinze jours avant, la situation a changé. D'un côté, à cause de la pression politique et d'un autre par rapport à la pression financière. Il a senti un blocage et il a misé sur ce qui était le plus facile pour débloquer tout ça. Nous, ils nous ont dit qu'il avait changé.» En privé, il n'avait pas hésité à envoyer quelques piques au Français.

Sur une vidéo captée par un fan, il avait notamment lâché : «le pauvre, il doit déjà regretter». Quelques mois plus tard, Kylian Mbappé semble, en effet, regretter son choix. C'est en tout cas ce qu' a affirmé Marca la semaine passée. Le média espagnol a indiqué que KM7, se sentant trahi par le PSG, voudrait quitter Paris le plus tôt possible. Une information confirmée par de nombreux médias mais qui a été démentie par le principal intéressé dimanche. Quoi qu'il en soit, le feuilleton Mbappé est relancé, d'autant que la presse a indiqué que son souhait est toujours de rejoindre le grand Real Madrid.

Florentino Pérez est clair sur KM7

Ce lundi, la rencontre entre les deux hommes, qui ne s'étaient pas recroisés depuis la prolongation du joueur au PSG, était donc attendue. Et la presse ibérique n'en a pas manqué une miette. Marca a écrit que «la distance entre eux était plus que remarquable» et que du côté du Real Madrid, on ne veut pas que l'on s'imagine que le club est à nouveau sur la piste du Français qui semble vouloir quitter le PSG. Et c'est effectivement la posture adoptée par Florentino Pérez, questionné au sujet du crack de Bondy après la cérémonie.

Le président madrilène s'est montré très clair sur le sujet sur la Cadena SER. Ses propos sont relayés par AS. «Les rumeurs sur Mbappé ? Je ne suis pas seulement fatigué, je ne lis même plus ce qui est dit sur le sujet. On a passé un bon été. Maintenant, cela n'a plus aucun sens. Nous avons un avenir fantastique devant nous, avec Vinicius et Rodrygo, deux superstars qui peuvent remporter le Ballon d'Or». Florentino Pérez n'a donc pas souhaité ouvrir la porte au Français, du moins publiquement, et en a profité pour envoyer un message en indiquant que les pensionnaires du stade Santiago Bernabéu ont déjà deux éléments offensifs qui peuvent ramener le Ballon d'Or au sein de la Casa Blanca. La page Mbappé est visiblement tournée du côté de Madrid...pour le moment.