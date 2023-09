L’Algérie retire sa candidature pour les CAN 2025 et 2027

Le verdict est tombé. Alors que plusieurs rumeurs avaient surgi ces derniers jours affirmant que l’Algérie, candidate aux CAN 2025 et 2027, allait retirer sa candidature, c’est désormais officiel. Dans un communiqué paru ce mardi, la FAF a annoncé le retrait de sa candidature alors que l’annonce officielle des pays hôtes pour les deux tournois allait être faite ce mercredi.

La suite après cette publicité

Dans son communiqué, la Fédération algérienne de football explique cette décision par une volonté de se tourner vers le développement du football sur son sol : «La Fédération Algérienne de Football (FAF) a officiellement transmis à la Confédération Africaine de Football (CAF) un courrier par lequel elle l’informe de sa décision de retrait de la candidature de l’Algérie pour l’organisation de la Coupe d’Afrique des Nations Total Energies (CAN), édition 2025 et 2027. Dans cette correspondance, l’instance fédérale a expliqué que ce retrait est motivé par la nouvelle approche de la FAF relative à la stratégie de développement du Football en Algérie. La FAF concentre désormais ses efforts dans la réorganisation et la redynamisation du football en Algérie de même qu’elle réitère son engagement indéfectible au profit du développement du football africain. A cette occasion, la FAF adresse ses vifs remerciements à la grande famille du football africain pour la compréhension de sa décision qui ne signifie nullement un désengagement de l’Algérie par rapport au sport- roi en Afrique.»