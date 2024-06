Euro, Portugal : Roberto Martinez loue l’apport de Cristiano Ronaldo

À la veille du match amical entre la Portugal et la Croatie, le sélectionneur de la Seleção, Roberto Martinez, s’est présenté en conférence de presse. L’occasion pour le sélectionneur portugais de rappeler l’importance de Cristiano Ronaldo, à l’heure où de nombreux observateurs n’ont pas hésité à critiquer le choix de l’Espagnol de sélectionner le joueur d’Al-Nassr pour l’Euro 2024. «Cristiano a réalisé des performances d’une grande régularité avec son club. Il n’y a aucun doute sur le fait que c’est un buteur incroyable», a tout d’abord lancé le coach de 50 ans.

La suite après cette publicité

Et d’ajouter : «il va jouer son sixième Euro. (…) C’est une performance unique dans le monde du football, et cette expérience sera importante pour nous. Cristiano est prêt à aider l’équipe et à donner tout ce qu’il a. Et aucun autre joueur ne peut apporter ce que lui apporte dans le vestiaire». Pour rappel, le Portugal croisera la route de la République tchèque, la Turquie et la Géorgie au sein du groupe F.