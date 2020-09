Serie A : Sassuolo arrache le point du nul contre Cagliari

Pour le compte de cette première journée de Serie A, la séduisante équipe de Sassuolo accueillait sur sa pelouse Cagliari. Si ce match pouvait paraître déséquilibré sur le papier et au vu du classement final du dernier exercice, il en était tout autre aujourd'hui. Malgré de grosses opportunités, Domenico Berardi puis Francesco Caputo n'arrivaient pas à concrétiser ces dernières et laissaient en vie une fébrile équipe de Cagliari qui ne se créait que très peu d'occasions. Seul Giovanni Simeone s'essayait mais le fils du tacticien argentin voyait sa tête passer juste au dessus du cadre. Mais alors que l'on pensait se diriger vers un score nul et vierge, ce même Giovanni Simeone parvenait à placer, sur ce centre de Joao Pedro, une magnifique tête qui terminait sa course dans le coin du but (0-1).

Pas loin de voir double trois minutes plus tard, le jeune Argentin était cette fois-ci signalé en position de hors-jeu. Mais c'était sans compter sur la détermination des locaux que l'international marocain Mehdi Bourabia offrait le point du match nul aux siens sur cette merveille de coup-franc qui voyait le ballon s'élever au dessus du mur avant de se loger dans la lucarne du portier adverse. Un match nul qui ne fait les affaires de personne, tant ces deux équipes auraient aimé débuter par une victoire (1-1).