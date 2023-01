Jérôme Roussillon rejoint l’Union Berlin

Après 4 saisons et demi passées du côté de Wolfsburg, l’ancien arrière gauche de Montpellier Jérôme Roussillon file dans un autre club de Bundesliga. Cette fois-ci, le Français de 30 ans signe à l’Union Berlin, actuel 5e du Championnat. «Après quatre ans et demi à Wolfsburg, je suis maintenant impatient de relever un nouveau défi. J’ai vu le stade et les supporters de l’Union plusieurs fois et j’ai vraiment hâte d’y être. Je veux tirer le meilleur parti de moi-même ici afin d’obtenir la meilleure performance possible à Union et de réussir avec l’équipe»", a confié le joueur au site du club berlinois

«L’arrière gauche Jérôme Roussillon quitte le VfL Wolfsburg et change de club au sein de la Bundesliga. Le joueur de 30 ans, arrivé chez les Wolves en provenance du HSC Montpellier à l’été 2018 , rejoindra le 1. FC Union Berlin avec effet immédiat. En quatre ans et demi, le Français a disputé 107 matches avec les Verts-Blancs en Bundesliga (cinq buts…» peut-on lire dans le communiqué du club également.

