Strasbourg s'intéresse à Zinedine Ferhat

À la recherche d'un milieu créatif, Strasbourg aimerait bien récupérer l'international algérien Zinedine Ferhat. Avec 6 buts et 9 passes décisives en Ligue 1, l'international algérien (10 sélections), sous contrat jusqu'en juin 2022 avec Nîmes, a réalisé une saison plus qu'aboutie et a fait beaucoup de bien aux téléspectateurs par ses dribbles chaloupés.

La suite après cette publicité

Julien Stéphan, le nouvel entraîneur strasbourgeois, a déjà validé le profil de l'ancien Havrais. Reste à savoir si le RCSA dégainera une offre pour le Nîmois de 28 ans et surtout si ce dernier sera tenté par un challenge en Alsace. Pour rappel, le Nîmes Olympique a passé une saison plus que compliquée, qui s'est soldée par une descente en Ligue 2.