Montpellier-PSG : les compositions probables

Éliminé en demi-finale de la Ligue des Champions par Manchester City et distancé par le LOSC en championnat (trois points de retard au classement), le Paris Saint-Germain peut craindre une saison vierge de tout trophée. Pour s’éviter le pire, les hommes de Mauricio Pochettino sont donc dans l’obligation de l’emporter ce soir sur le terrain de Montpellier pour se qualifier pour la finale de la Coupe de France. Mais si les Rouge-et-Bleu restent favoris sur le papier, leur état de forme est loin d’être reluisant.

Dans le dur physiquement, les Franciliens doivent également composer avec plusieurs absents. Et pas des moindres. Presnel Kimpembe, Ander Herrera (suspendus), Marco Verratti et Layvin Kurzawa (blessés) manqueront à l’appel. Pour décrocher son billet pour le Stade de France, Pochettino pourra tout de même compter sur un onze de départ qui tient la route. Keylor Navas gardera la cage francilienne et devant lui, Mitchel Bakker et Abdou Diallo remplaceront Kurzawa et Kimpembe aux côtés de Marquinhos et d’Alessandro Florenzi.

Mbappé de retour dans le onze de départ

Au milieu, du classique avec la paire Idrissa Gueye-Leandro Paredes à la récupération. Un cran au-dessus, Kylian Mbappé devrait faire son grand retour dans le onze. Le natif de Bondy évoluerait sur un côté. Angel Di Maria, Neymar et Mauro Icardi complèteraient la ligne d’attaque parisienne. En face, Michel Der Zakarian compte bien créer la surprise. Et pour ce faire, le coach du MHSC peut compter sur un groupe quasiment au complet (Pedro Mendes est blessé).

Dimitry Bertaud est annoncé dans le but et devrait être protégé par une défense composée d’Arnaud Souquet, Vitorino Hilton, Daniel Congré et Mihallo Ristic. Le milieu de terrain a de fortes chances d’être ultra renforcé puisque Salomon Sambia, Jordan Ferri, Téji Savanier, Gaëtan Laborde et Florent Mollet sont annoncés. Andy Delort aura la charge de trouver le chemin des filets.