Lorient : Régis Le Bris attend des renforts

Avant-dernier de Ligue 1 avec seulement 2 victoires en 17 matchs, le FC Lorient est à la peine. En plus des potentiels départs comme le retour de prêt de Romain Faivre à Bournemouth par exemple, et d’une ambiance tendue dans le vestiaire suite aux derniers résultats, Régis Le Bris va avoir besoin d’aide. Il compte notamment sur le mercato puisque le coach souhaiterait plusieurs renforts, comme il l’indique en conférence de presse ce jeudi.

« Deux, trois ou quatre : le nombre d’arrivées n’est pas encore arrêté, il dépendra des retours des blessés (Bakayoko, Kari, Dieng, B. Mendy, Tosin), qui ont peu joué et sont aussi des recrues en quelque sorte. Concernant les départs, cette période de Noël est toujours clef pour des joueurs avec qui on avait déjà évoqué cette possibilité l’été dernier. Cela concerne cinq à sept joueurs et cela avance déjà », assure le coach des Merlus.