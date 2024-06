Accord OM-Genoa pour le transfert définitif de Vitinha !

Vitinha ne cachait plus ses intentions vis-à-vis de son avenir. Recruté par l’Olympique de Marseille en 2023 en échange de 32 M€ (recrue la plus chère de l’histoire du club phocéen), l’attaquant portugais prêté au Genoa avait clairement manifesté son envie de rester en Italie. «Au Genoa, j’ai trouvé le vrai Vitinha mais le choix ne dépend pas de moi. À la fin de la saison, les deux clubs se rencontreront et discuteront de mon avenir, car le prêt sera jusqu’en juin.»

La suite après cette publicité

Flop à l’OM (5 buts en 32 matches de Ligue 1) Vitinha ne brille pas spécialement avec le club italien (2 buts en 9 matches, 2 titularisations en Serie A), mais il se sent visiblement mieux que sur la Canebière. Prêté avec une option d’achat de 25 M€, le Lusitanien ne reviendra pas dans le sud de la France. Hier, nous vous révélions que son départ de l’OM était acté et qu’un nouveau prêt avec une option d’achat obligatoire était discuté.

À lire

OM : Jérôme Rothen se paie déjà Roberto De Zerbi

L’OM a une option de rachat

Ce soir, Sky Italia nous apprend qu’un accord a enfin été trouvé entre les deux formations. Finalement, Vitinha va être définitivement transféré au Genoa contre 15 M€, soit dix millions de moins que le montant de l’option d’achat fixé en début de saison. Mais le média transalpin explique que Marseille disposera d’une clause de rachat. Cependant, le montant de celle-ci serait plutôt élevé.

La suite après cette publicité

Aucun autre détail financier ne sera donné, mais l’OM en a enfin terminé avec le feuilleton Vitinha. De plus, alors qu’il a été mis en sursis par la DNCG, le club olympien enregistre une rentrée d’argent non négligeable pour son budget. Mais l’histoire retiendra que la recrue la plus chère de l’histoire de l’OM aura été un véritable fiasco industriel.