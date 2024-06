OM : Vitinha devrait rester au Genoa !

Recrue la plus chère de l’histoire de l’Olympique de Marseille, Vitinha (23 ans) est loin d’avoir rentabilisé les 32 millions d’euros investis par le club phocéen lors du mercato d’hiver 2022. Coupable d’une maladresse certaine face au but, critiqué par une partie des supporters phocéens pour son rendement et globalement en perte de vitesse, l’attaquant portugais avait finalement décidé de relancer sa carrière en terres italiennes : «Bonne chance Vitinha. L’attaquant portugais évoluera pour cette fin de saison du côté du Genoa, où il est prêté avec une option d’achat», précisait à ce titre le communiqué olympien lors du dernier jour du mercato de janvier. Arrivé au Genoa, Vitinha a progressivement repris de belles couleurs.

Prêté avec une option d’achat de 25 millions d’euros par l’Olympique de Marseille, l’attaquant portugais devrait d’ailleurs prolonger son aventure en Serie A. C’est en tout cas la volonté affichée par les dirigeants génois depuis plusieurs semaines. Chez les Rossoblu, l’ancien buteur de Braga a progressivement retrouvé ses sensations. Malgré des statistiques relativement maigres (2 buts en 9 rencontres) et une blessure au début du mois d’avril, le natif de Cabeceiras de Basto a livré de belles prestations et n’hésitait pas à confier son bien-être retrouvé : «J’ai senti que le Genoa pouvait être le bon choix pour me retrouver et c’est ce qui s’est passé. Je traverse la période la plus difficile de ma vie, mais j’y fais face aussi grâce à l’aide du club. Au Genoa, j’ai trouvé le vrai Vitinha, mais le choix ne dépend pas de moi. À la fin de la saison, les deux clubs se rencontreront et discuteront de mon avenir, car le prêt sera jusqu’en juin», lançait l’avant-centre de 24 ans. Selon nos informations, son rêve va bien se réaliser.

Son départ de Marseille est acté

Peu en réussite lors de sa période olympienne, Vitinha pourrait bien rejoindre le Genoa de manière quasi définitive. En effet, d’après nos informations, les négociations sont avancées et les prochains jours devraient permettre d’arriver à une issue positive qui est espérée dans les deux camps. Avec, en filigrane, un nouveau prêt assorti cette fois-ci d’une option d’achat obligatoire. Une opération compliquée à mettre en oeuvre, mais qui devrait convenir à toutes les parties.

Du côté du club génois, il y a une vraie volonté de conserver un joueur considéré comme une valeur sûre à l’intérieur du club. Avec un Gudmunsson sur le départ et un Retegui très convoité, la ligne d’attaque du 11e de Serie A risque d’être sacrément amoindrie. S’offrir de nouveau les services du buteur portugais est une manière de bien lancer le mercato du Genoa et de rassurer les supporters qui voient en Vitinha une alternative crédible sur le front de l’attaque.