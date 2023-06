Major League Soccer : à quoi ressemble l’Inter Miami ?

La suite après cette publicité

Après le FC Barcelone et le PSG, c’est à l’Inter Miami que Lionel Messi poursuivra sa carrière. Forcément, sans Ligue des Champions ni grande adversité, la Pulga risque d’être un peu moins commentée qu’en Europe. Ce n’est sans doute pas pour lui déplaire. La Major League Soccer n’est pas un championnat très médiatisé, même si elle bénéficiera tout de même de la lumière apportée par l’ancien Parisien. À l’image de Cristiano Ronaldo depuis sa venue à Al Nassr, jamais la Saudi Pro League n’a autant dépassé ses propres frontières. Il en va de même pour l’Argentin. Sait-il au moins où il met les pieds ? Car entre un stade qui ne sort pas de terre et des résultats sportifs au plus bas, l’état de santé du club détenu en partie par David Beckham n’est guère reluisant sur le papier.

On ne connaît pas encore la date exacte de la venue du septuple Ballon d’Or. Probablement durant la première quinzaine de juillet puisque son contrat au PSG se termine le 30 juin. Les résultats peuvent évoluer en attendant, mais l’Inter Miami est en très grandes difficultés sportives. Après 16 journées en Conférence Est, la Franchise se classe… dernière avec seulement 15 points pris. Seuls Colorado Rapids et LA Galaxy en Conférence Ouest possèdent un pire bilan. En poste depuis janvier 2021, Phil Neville a même dû rendre son tablier le 1er juin dernier, mis à la porte par sa direction.

Bon dernier à l’Est

L’Argentin Tata Martino, ancien entraîneur et sélectionneur de Messi à Barcelone puis avec l’Albiceleste, est pressenti pour lui succéder et redresser la courbe des résultats. Depuis son lancement en 2020, contrarié par la pandémie de covid-19, la franchise ne parvient pas à se muer en un acteur majeur du championnat. En plus de s’être rendu coupable d’avoir enfreint les règles du salary cap avec Blaise Matuidi il y a deux ans, et de devoir payer une amende de 2 M$ pour cela, Miami n’a atteint les play-offs qu’une seule fois, en 2022, où il a été éliminé au premier tour. Sauf miracle, grâce à Leo Messi justement, il ne verra pas la phase finale cette année.

Si l’Inter Miami a prévu d’aller chercher quelques grands noms pour accompagner sa nouvelle recrue phare, le champion du monde 2022 va devoir dans un premier temps composer avec les joueurs actuels. Il ne connaît probablement pas grand monde, à part peut-être l’attaquant vénézuélien Josef Martinez et le milieu mexicain Rodolfo Pizarro, ou encore les Argentins Franco Negri, passé par Newell’s, et Nicolás Stefanelli, ancien de Defensa y Justicia. Se souvient-il avoir affronté DeAndre Yedlin à la Copa América Centenario et Corentin Jean lors d’un PSG-Lens il y a un an ? Probablement pas.

Un stade qui tarde à sortir de terre

Enfin, il existe un problème d’infrastructure, qui dure. Le centre d’entraînement n’a pas grand-chose à envier à la plupart des grands clubs européens, en revanche, le club n’a pas vraiment de stade fixe. Une enceinte a pourtant été décidée et un projet de 26 000 places avec commerces et projets immobiliers est prêt depuis 2014. Problème, le Miami Freedom Park est confronté à de nombreux soucis, de terrain notamment. D’abord prévu à Port Miami, le stade fictif a déménagé à Overtown avant de s’apercevoir que la parcelle était polluée. En attendant, l’équipe évolue à Fort Lauderdale au Lockhart Stadium, reconstruit à neuf par l’Inter Miami pour 60 M$ qui devait initialement loger l’équipe réserve et l’équipe première pendant deux ans, le temps des travaux du Miami Freedom Park. C’était déjà il y a 4 ans et la sortie de terre n’est pas attendue avant 2025… Messi ne sera peut-être même plus là pour voir ça…