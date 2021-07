Southampton ne lâche rien pour Mario Lemina

On le sait, l'OGC Nice est, comme Watford, Séville et Newcastle, très intéressé par Mario Lemina (27 ans). Le CV du milieu international gabonais, notamment passé par la Juventus, Galatasaray et Fulham, plaît à Christophe Galtier, à la recherche de tauliers pour encadrer un effectif plutôt jeune. Oui mais voilà, les Saints ne veulent pas se précipiter dans ce dossier.

Selon nos informations, les pensionnaires du St-Mary's ne semblent pas disposés à laisser filer l'ancien Marseillais aussi facilement, et ce, malgré sa situation contractuelle (juin 2022). Il n'est pas forcément poussé vers la sortie, loin de là, au regard de sa préparation estivale satisfaisante. Jusqu'à vouloir finalement le conserver ? Réponse dans les prochains jours.