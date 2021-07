Watford et Séville défient Nice pour Mario Lemina

À 27 ans, Mario Lemina possède une solide expérience. Révélé au plus haut niveau du côté du FC Lorient, le natif de Libreville a rejoint l'Olympique de Marseille en 2013 pour passer un nouveau cap dans l'Hexagone. Deux ans plus tard, tout s'accélérait encore pour lui quand il rejoignait la Juventus Turin en prêt puis définitivement. Après cela direction l'Angleterre et Southampton. Des Saints qui l'ont prêté à Galatasaray puis à Fulham cette saison. Après 30 apparitions chez les Cottagers, dont 21 en tant que titulaire (1 but contre Liverpool), Lemina est retourné à Southampton cet été. Mais il n'est pas certain d'y rester. Alors que son contrat prend fin dans un an, soit en juin 2022, les Anglais ont ouvert la porte à un départ.

Et cela tombe bien puisque quelques écuries se sont positionnées. Récemment, le Guardian évoquait des intérêts de West Ham et Newcastle. Mais ils ne sont pas les seuls à être prêts à dégainer sur ce dossier. France Football et L'Equipe annoncent que l'OGC Nice est également sur le coup. Les dirigeants niçois auraient amorcé les premiers contacts avec le club britannique et les discussions tourneraient autour d'un transfert. De son côté, le Gabonais serait ravi à l'idée de revenir en France six ans après son départ pour l'étranger. L'occasion de retrouver de la stabilité et montrer qu'il en a toujours sous le pied. Néanmoins, selon nos informations, Watford, qui le suit depuis son passage à la Juve, effectue un sacré pressing en coulisse pour s’attacher ses services. Promu en Premier League, les Hornets ont des arguments à faire valoir. Tout comme le Séville FC, qui, toujours d’après nos informations, s’est tout récemment manifesté.