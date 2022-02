À la découverte de Sean Tormin, le jeune attaquant qui monte au RC Lens

Le football, Sean Tormin a ça dans le sang. Comme ses frères, Guévin (ex-Monaco) et Tyrone (ex-ASSE), le jeune attaquant de 17 ans a démarré au Red Star. Comme eux, talentueux, il a attiré l'attention au plus haut niveau. Et après plusieurs tests, c'est au RC Lens qu'il débarque, à 15 ans. Sa progression, assurée et linéaire, va connaître un véritable coup d'accélérateur cette saison, alors que son contrat expire en juin.

La suite après cette publicité

Aligné en U19 Nationaux d'Éric Sikora en début d'exercice, le droitier va enchaîner les prestations de grande qualité. La feuille de statistiques parle d'elle-même : 11 apparitions, 9 buts et 3 passes décisives. L'impression de puissance qu'il dégage marque elle aussi les esprits, chez ses adversaires, comme au sein du staff lensois, qui décide rapidement de le promouvoir en équipe réserve début 2022.

Déjà décisif en N2

Sous la houlette de Yohan Démont, celui qui aime s'inspirer du jeu de Karim Benzema et des appels d'Edinson Cavani a donc disputé ses premières minutes en National 2. Et pour sa première titularisation, contre Bobigny (2-2), il s'est immédiatement montré décisif, avec un penalty obtenu. Signe d'une adaptation éclair à un niveau supérieur et à une adversité bien plus rugueuse et expérimentée.

Son objectif est clair : poursuivre sur cette lancée, enchaîner les minutes en N2, goûter aux joies d'une ou plusieurs séances d'entraînements complètes avec les pros sous les ordres de Franck Haise (il a déjà effectué des exercices avec eux cette saison) et, pourquoi pas, démarrer en Ligue 1 sous les couleurs du Racing. Amoureux de Bundesliga, où les jeunes Français ont la part belle, Sean Tormin compte bien rejoindre ses frères dans le monde professionnel. Et qui sait, faire encore mieux.