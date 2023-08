Sochaux : les supporters trouvent un accord pour entrer dans le capital du club

https://www.fcsochaux.fr/actualites/communique/accord-entre-les-porteurs-du-projet-fcsm2028-et-lassociation-sociochaux

Accord entre les porteurs du projet FCSM2028 et l'Association Sociochaux

Les porteurs du projet FCSM2028 et l’ Association Sociochaux ont conclu ce mardi 15 ao û t 2023 un accord historique, à l’ occasion du bouclage d’ un deuxi è me tour de table d’ investisseurs priv é s. L’ adh é sion de l’ Association Sociochaux à FCSM 2028 ent é rine, en cas d' inscription du FCSM en championnat de National 1, le principe de l’ entr é e de l’ association Sociochaux au capital et à la gouvernance du Club, avec comme objectif la cr é ation d’ une future Soci é t é Coop é rative d' Int é r